Danıştay'dan emsal HPV aşısı kararı

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına ilişkin yürütülen hukuki süreçte Danıştay 10. Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, sağlık hakkının idarenin takdir yetkisi ve bütçe gerekçeleriyle ertelenemeyeceği vurgulandı.

Avukat İlayda Öner Uslu, kız çocukları ve kadınlar için HPV aşısının ulusal aşı programına alınması ve ücretsiz sunulması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Ancak başvurunun yanıtlanmaması üzerine süreç yargıya taşındı.

"ZIMNİ RET" KARARI

halktv.com.ter'de yer alan habere göre başvurunun, Uslu’nun kardeşi Ada Masal Öner için 2022 yılında yapılan bireysel başvuruyla birlikte değerlendirildiği, idarenin sessiz kalmasının ise hukuken “zımni ret” sayıldığı belirtildi.

Dava dosyasını inceleyen Danıştay 10. Dairesi, kararında “12 yıl önceki değerlendirmelerin esas alınmasının sağlık hakkına aykırılık oluşturduğu” tespitine yer verdi. Ayrıca devletin koruyucu sağlık hizmetlerini etkili ve verimli şekilde sunmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Kararın ardından avukat İlayda Öner Uslu, yaptığı açıklamada hukukun bilimin gerisinde kalamayacağını belirterek, “Bu kararla kız çocuklarının geleceği bütçe hesaplamalarına değil yaşam hakkına emanet edilmiştir” dedi. Uslu, hiçbir çocuğun sağlık hakkının ekonomik koşullara bağlı olmaması gerektiğini savundu.

9 YAŞINDAN İTİBAREN UYGULANABİLİYOR

HPV aşısının 9 yaşından itibaren uygulanabildiği ve rahim ağzı kanserine karşı yüksek koruma sağladığı biliniyor. Üç doz aşının maliyetinin 16 bin TL’yi aştığı belirtilirken, aşının yaygın kullanımının koruyucu sağlık açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı ise 2025 yılı sonuna kadar HPV aşısının ücretsiz olarak ulusal programa dahil edilmesinin planlandığını açıklamıştı. Ancak aşılama programının henüz başlatılmadığı bildiriliyor.

Karar, HPV aşısının erişilebilirliği ve ücretsiz sunulmasına yönelik talepler açısından emsal niteliği taşıyor.