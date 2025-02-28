Danıştay'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi kararı: Soruşturma izni kaldırıldı

Danıştay 1. Dairesi, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma iznini iptal etti. Kararda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZBETON A.Ş.'nin faaliyetlerinin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında olmadığı belirtildi.

Danıştay'ın kararında ayrıca, İZBETON'un Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren bir şirket olduğu ve burada alınan kararların memurların kamu görevi kapsamında olmadığı vurgulandı. Bu nedenle, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

DANIŞTAY'DAN İPTAL KARARI

Soruşturmada, İzmir'deki Aktepe-Emrez ve Uzundere mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan gecikmeler ve kira yardımları nedeniyle belediyenin zarara uğratıldığı iddia edildi. Ayrıca, yapım işlerinin alt yüklenicilere şifahen devredilmesi ve sözleşmelere sonradan resmiyet kazandırılması gibi usulsüzlüklerin inşaatları aksattığı ileri sürüldü. Belediyenin kentsel dönüşüm projeleri, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

AKP yetkilileri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak mahkemeler bu şikâyetleri daha önce reddetti. Danıştay'ın son kararıyla birlikte soruşturma izni tamamen iptal edilmiş oldu.

YENİ KARAR

Tunç Soyer'in görev süresi boyunca uygulanan modelin tartışmalar yaratmasının ardından, mevcut Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentsel dönüşüm projelerini belediye kontrolünde yürütme kararı aldı.