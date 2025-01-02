Danıştay'dan karar: Yemek kartının alışverişte kullanılmasına sınırlama getirilecek mi?

Danıştay, iş yerleri tarafından çalışanlara verilen yemek kartının market alışverişlerinde kullanılmasına yönelik dikkat çeken bir karar aldı.

Buna göre, restoran harcamalarında tutar sınırlaması olmaksızın prim istisnası uygulanacak.

Aynı kartların market alışverişlerinde kullanılması durumunda prim istisnası günlük 158 TL ile sınırlandırılacak.

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yemek kartlarının marketlerde kullanımına kısıtlama getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

GÜNLÜK 158 LİRALIK PRİM MUAFİYET SINIRI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay; yemek kartı ile yapılacak restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenlerin çalışanların yemek kartlarına yönelik daha yüksek ödemeler yapmasını teşvik edecek olsa da, söz konusu yeni uygulamada marketlerin kapsam dışı bırakılması tepkilere yol açtı.