Danıştay'dan Kartalkaya faciası kararı: Tüm yetkililer incelensin

Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ailelerin itirazı üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yalnızca bir müfettiş hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı ve “Tüm yetkililerin sorumluluğu araştırılsın” dedi.

Katliamın üzerinden aylar geçmesine rağmen sorumluların ortaya çıkarılmadığına dikkat çeken ailelerin itirazını haklı bulan Danıştay, bilirkişi raporlarında yer alan iş sağlığı ve güvenliği ihmallerinin kapsamlı bir şekilde incelenmediğini vurguladı.

YALNIZCA BİR İSİM İÇİN İZİN VERİLMİŞTİ

Grand Kartal Otel yangınında hazırlanan bilirkişi raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğuna işaret etmişti. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bakanlık personeli için soruşturma izni talep etti.

Ancak Çalışma Bakanlığı, olayda kendi personelinin kusur ya da ihmalinin bulunmadığını savunarak yalnızca eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Aileler bu karara itiraz etti.

EKSİK İNCELEME, EKSİK SORUMLULUK TESPİTİ

Hürriyet'in haberine göre, itirazı değerlendiren Danıştay, soruşturma izni kararını oybirliğiyle kaldırdı.

Kararda, bakanlık görevlilerinin isimlerinin ve görev unvanlarının dahi ön incelemeye dahil edilmediği, sorumluluklarının araştırılmadığı belirtildi.

Danıştay, “Ön inceleme, görev gereklerine aykırılık olup olmadığını ortaya koyacak şekilde yapılmamış; sadece tek kişi hakkında işlem tesis edilmiştir” dedi.

Danıştay, eksikliklerin giderilerek tüm ilgili personelin tek tek incelenmesini ve soruşturma izni konusunda yeni bir karar verilmesini istedi.

AİLELER: GERÇEK SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILSIN

Kararın, yangın sırasında gerekli denetimleri yapmadığı iddia edilen kamu yetkililerinin sorumluluğunun da masaya yatırılmasını sağlayacağı belirtiliyor. Aileler, “Yanan sadece otel değildi, çocuklarımızdı. Kamu görevlilerinin ihmali araştırılmadan adalet sağlanmış olmaz” diyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguluyor.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında ise otelin sahibi ve ailesinin de bulunduğu 11 sanığa, 34 çocuğa karşı olası kastla öldürme suçundan 34’er kez müebbet hapis, ayrıca yaşamını yitiren 44 yetişkine ilişkin 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklar da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.