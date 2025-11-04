Danıştay'dan 'Sinop Nükleer Santral' davasında bekleme kararı

Danıştay 6. Dairesi, Sinop’ta kurulması planlanan Nükleer Güç Santralı (NGS) projesine ilişkin çevre düzeni planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılan davada, aynı projeye dair “ÇED Olumlu” kararına yönelik davaların sonucunu bekleme kararı aldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ile Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği tarafından açılan davada, Danıştay 6. Dairesi, Samsun 2. İdare Mahkemesi’nde görülen “ÇED Olumlu” kararının iptali davalarının sonucunun beklenmesine karar verdi.

"ÇED OLUMLU" KARARINA İLİŞKİN DAVALARIN SONUCUNUN BEKLENECEK

Danıştay’ın kararında, Samsun 2. İdare Mahkemesi dosyalarında bilirkişi incelemesi yapıldığı ancak raporların henüz mahkemeye sunulmadığına dikkat çekildi. Bilirkişi raporları ve bu davalarda verilecek kararların çevre düzeni planı değişiklikleri davasını doğrudan etkileyebileceği belirtilerek, Danıştay dosyada karar verilmeden önce bu sürecin tamamlanmasını uygun buldu.

Davayı TMMOB Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, Avukatlar Koray Cengiz, Nuray Özdoğan ve Mehmet Horuş aracılığıyla açmıştı.