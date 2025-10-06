Danıştay hakimlerinin karşı oy yazısından: Milletvekilinin fotoğrafını paylaşmak suç!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğündeki kamu görevinden 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Mithat Tokur’un Davası sekiz yıl sonra sona erdi.

Danıştay 5. Dairesi, iki hakimin karşı oyuna rağmen Mithat Tokur’un, işe geri dönüş davasını onadı. Karara muhalif kalan iki hakimin şerhlerinde tartışma yaratacak ifadeler yer aldı. Hakimler, Tokur’un “DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun fotoğrafını paylaşmasını “terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının kanıtı” olarak değerlendirdi.

BERKİN ELVAN, GERGERLİOĞLU…

Hakimler karşı oy gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 14 Haziran 2021 tarihli araştırma raporunun incelenmesinden; davacının Facebook hesabında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun fotoğrafını paylaşarak ‘Ömer Faruk Gergerlioğlu 64 gündür tutsak unutmayalım kanıksamayalım’ şeklinde yorum yazdığı, Twitter hesabından ‘Her ne kadar darbe girişimi suçunu bize yükleyip, itibarsızlaştırmaya çalışsanız da onurla ve gururla dimdik ayaktayız ve asla aşağıya bakmayacağız, bu da size dert olsun’ şeklinde yorum yazdığı görüldü…Başka bir paylaşımında, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun fotoğrafını paylaşarak ‘Meclis senin pırlanta yüreğine çok dar gelir sayın vekilim dokunduğun yürekler asla seni unutmaz’ şeklinde yorum yazdığı, Berkin Elvan isimli şahsın öldürülmesine ilişkin 2014’te tek kişilik oturma eylemi başlattığı… Söz konusu tespitlerin davacının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakı bulunduğu yönünde değerlendirme yapılarak kamu görevinden çıkarıldığı görülmektedir.”