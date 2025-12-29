Danıştay, İnciraltı kararını iptal etti

Danıştay Dördüncü Dairesi, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi’nin sınırlarını yeniden belirleyen 29 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nı iptal etti. Mahkeme, sınır değişikliğinin yeterli bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmadığına hükmetti. rarda, karar sürecinde görev alması gereken birimlerin eksik olduğu da vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Gerekçeli raporun mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan ayrıntılı bir incelemeyi içermediği görülmüştür. Bölgenin konumu, mülkiyet durumu, fiziksel ve doğal özellikleri ile çevresel veriler yeterince ortaya konulmamıştır. Sınır değişikliğine ilişkin bilimsel ve nesnel gerekçeler sunulmamıştır. Bu haliyle dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

İnciraltı bölgesi, uzun süredir planlama kararları ve statü değişiklikleri nedeniyle tartışma konusu. Alan, geçmişte EXPO alanı olarak belirlenmişti. EXPO alanı ilanı, bölgenin uluslararası bir organizasyon gerekçesiyle özel bir planlama rejimine alınması, mevcut plan ve koruma statülerinin değiştirilebilmesi anlamına geliyor.

Bu süreçte İnciraltı’nda doğal sit statülerinde düşürmeler yapıldı ve koruma koşulları zayıflatıldı. Söz konusu değişiklikler, bölgenin tarım alanı niteliği, ekolojik yapısı ve kamusal kullanım özellikleri açısından eleştirilere yol açtı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odaları, bu kararların kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. Bu kapsamda, İnciraltı’nı kapsayan 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı dava açıldı.

Açılan davalarda, alanın turizm ve yapılaşma baskısına açılmasının İzmir’in kıyı ekosistemi, tarımsal üretim alanları ve kent bütünlüğü açısından geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.