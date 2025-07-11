Danıştay, istinaf kararını bozdu: Barış akademisyeni Hafize Öztürk Türkmen'in görevine iade edilmesine karar verdi

Barış Bildirisi'ni imzaladığı gerekçesiyle 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Hafize Öztürk Türkmen için yargıdan iade kararı çıktı.

Türkmen üniversitedeki görevine 2023'te iade edilmiş ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava İdaresi tarafından iade kararı iptal edilmişti.

Danıştay Beşinci Dairesi, iptal kararının bozulmasını istedi ve Türkmen'in üniversitedeki görevine dönmesine karar verdi. Böylece Danıştay ilk kez bir barış akademisyeni dosyasını karara bağladı.

“İRTİBATI ORTAYA KOYAN HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGE YOK”

Danıştay Beşinci Dairesi, davacı hakkında kamu görevinden çıkarılmasına dayanak gösterilen eylemin, anayasaya sadakat ve tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı olduğuna dair somut bir dayanak içermediğine hükmetti.

Danıştay ayrıca, davayla ilgili olarak re’sen yapılan ara kararlara kurumlarca verilen cevaplarda da davacının PKK/KCK ile bağlantısını ortaya koyan herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığını belirtti.

Bu gerekçelerle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başvuruyu reddeden kararının hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

Türkmen, 2023'te mahkeme kararıyla üniversitedeki görevine iade edilmiş ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava İdaresi’nce iade kararı Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmişti.

Bugün kararını açıklayan Danıştay, oy çokluğuyla iptal kararını bozdu. 5 üyeden 4'ü iptal kararının bozulmasını isterken bir üye karara şerh düştü.

TÜM ÖZLÜK HAKLARI İADE EDİLECEK

Kararda, davacının görevine iadesine, ihraç nedeniyle yoksun kaldığı tüm parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verildiği bildirildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin daha önceki ret kararının hukuki açıdan yanlış olduğu belirtilerek, istinaf talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu da vurgulandı.

Karar kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Bu durumda, dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının hak ediş tarihinden itibaren dönemsel olarak işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ve özlük haklarının iadesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıdaki gerekçeler ile reddedilmesi gerekirken, İdare Mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddi yolunda verilen temyize konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdare Dava Dairesi kararında hukuki isabet görülmemiştir."

Öte yandan dosyası Danıştay'da bekleyen 118 akademisyen bulunuyor. İdare mahkemesinde ve istinafta karar bekleyen barış akademisyeni sayısı ise 263.