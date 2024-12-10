Danıştay karar verdi: Çeşme Projesi'nin iptali kesinleşti

Danıştay 4. Dairesi, ‘İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan ve 16 bin hektarlık bir alanı kapsayan Çeşme Turizm Projesi’ni iptal etti. Bu kararla birlikte projenin iptali kesinleşmiş oldu.

Kararda, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptaline, davaya konu işlemlerden 11 Şubat 2020 tarihli, 2102 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yönünden davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanarak kesinleşmiş olduğu" ifade edildi.

Çeşme Projesi’ne yönelik iptal talebi, 12 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne karşı, meslek örgütleri, çevre dernekleri ve yurttaşlar tarafından açılan davalarla gündeme geldi. Danıştay 6. İdare Dairesi, projeye yönelik iptal talebini reddedildi. Ancak bu karar, TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve yurttaşlar tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz edilerek, reddedilen kararın iptaline yol açtı.

Danıştay 4. İdare Dairesi, yapılan görev dağılımı sonrası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararına uygun olarak projeyle ilgili iptal kararı verildi. Bu karar sonucu, Çeşme Projesi’nin hukuki dayanağı kalmadı.

DOĞAL SİT ALANLARI VE İTİRAZLAR

Öte yandan projenin yapılacağı Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan doğal sit alanlarının “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak düşürülmesine karşı açılan yürütmeyi durdurma davası da geçtiğimiz sene sonuçlandı.

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bölgenin bir bölümünde sit derecesinin düşürülmesini durdururken bir bölümün ise yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi.

YENİ İMAR PLANLARI

Geçtiğimiz günler ise yeni bir gelişme yaşandı. Çeşme Alaçatı’da, mahkeme kararları göz ardı edilerek yeni imar planları hazırlandı ve bu planlar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Bu planla, 93 bin 490 metrekarelik bir alan ticaret, turizm, spor tesisi ve resmi kurum alanı olarak yapılaşmaya açılmak isteniyor. İmar planlarına 30 gün içinde itiraz edilebilirken, alanın yakın zamanda satışa çıkarılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Çeşme Turizm Projesi, İzmir’in Yarımadası’nı kapsayan Urla ilçesindeki Zeytineli köyünden Çeşme’ye bağlı Alaçatı ve Ildır’a kadar uzanan 16 bin hektarlık bir alanı hedefliyordu. Doğal sit alanları, zeytinlikler ve tarım alanları projeyle birlikte yeniden yapılandırılmıştı. Resmi Gazete’de 12 Şubat 2020’de yayımlanan alan belirleme kararına karşı, TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve yüzlerce yurttaş dava açmış ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu. Ayrıca İzmirli avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü de ayrı dava açarak projeye karşı hukuki süreci başlatmıştı.