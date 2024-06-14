Danıştay noktayı koydu: Proje iptal

Danıştay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kapasitesi artırılmak istenen taşocağı ile kırma ve eleme tesisine ilişkin verilen iptal kararını onadı. Davacı bölge halkının avukatı Remzi Kazmaz, “Projenin iptali Bodrum’a sevinç yaşattı” dedi.

Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde taşocağı ve mıcır tesisi işleten Deniz Madencilik, kapasite artışı için başvuru yaptı.

Yıllardır bölgeyi toza boğan şirketin faaliyet alanını ve kapasitesi artırma başvurusuna ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Defalarca eylem yapan ve ‘son kalan bir avuç toprağımızı da zenginlere peşkeş çektirmeyeceğiz’ diyen yurttaşlar kararı yargıya taşıdı. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşiften sonra hazırlanan raporda projenin çevresinde mesken alanlar olduğu ve zeytin ağaçlarının tozdan zarar göreceği ifade edildi. Rapor doğrultusunda karar veren mahkeme, "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti. Şirket bunun üzerine kararı temyize taşıyarak Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 4. Dairesi şirketin itirazları reddetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”

Danıştay’ın kararının ardından açıklama yapan bölge halkının avukatı Remzi Kazmaz, “ÇED raporu nihai olarak iptal edilmiştir” dedi. Kazmaz şu ifadeleri kullandı: “Maden sahası, Bodrum’un akciğerleri ve zeytinliklerin bulunduğu bir alan. Haliyle bu proje insan ve çevre sağlığı için risk oluşturacak, yöredeki ekosisteme zarar verecek nitelikte olduğu, üretim esnasında büyük toz ve gürültü meydana geleceği, bilirkişi raporlarında da tespit edilmişti. Artık Bodrum’a zarar verecek böyle projeler değil, turizmi kaldıracak projeler gereklidir.