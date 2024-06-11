Danıştay, Sinpaş’a ‘Dur’ dedi

Danıştay 4. Dairesi, Sinpaş için yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğunu açıkladı. Danıştay’ın kararında, “Yüzeysel değerlendirme ile değil gerçekçi, bilimsel, kamu yararı ve çevreyi koruyan bir rapor hazırlanmalı” denildi.

BİRGÜN EGE

Danıştay 4’üncü Dairesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu’nda yapılmak istenen Sinpaş projesiyle ilgi kararını açıkladı. Kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi verdiği kararı bozduğunu duyurdu.

Danıştay 4. Dairesi, “Yüzeysel değerlendirme ile değil gerçekçi, bilimsel, kamu yararı ve çevreyi koruyan bir rapor hazırlanmalı” denilerek kararı bozdu ve dosyayı, yeniden karar vermesi için mahkemeye iade etti.

"YIKIM GİZLENEMEYECEK BÜYÜKLÜKTE"

Marmaris Kent Konseyi'nin kararın ardından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Mücadelemizde haklıyız ve kazanacağız. Aslında proje alanı olan milli parkı dolaşan herkes doğaya verilen zararı, milli parkın nasıl hunharca talan ve yıkıma uğratılıp işgal edildiğini kendi gözleriyle görecektir. Yıkım gizlenemeyecek büyüklükte. Marmaris’in yaşayacağı kirlilik ve trafik krizini, kıyıların nasıl doldurularak kıyı kenar çizgisinin bozulduğunu ve devletin itibarının nasıl yok sayıldığını görmemek için kastın olması gerekir. Durum bu halde iken yerel mahkemenin verdiği kararın Danıştay’dan döneceğine adımız kadar emindik. Fakat adaleti kavuşmak uzadıkça talan ve işgal devam ediyor. Birkaç gün önce basına yansıdığı gibi yaptığımız ihbar sonucu belediye baskınına kadar Sinpaş, hiçbir mevzuat dinlemeden inşaatını korkusuzca sürdürüyor.”

"MÜCADELEMİZ ÖRNEK OLACAK"

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Zannediyorlar ki yapanın yanına kâr kalacak. Marmaris halkı mücadelesi ile doğasına ve haklarına sahip çıkacak. Tarih bu belayı başımıza saranları, buna sessiz kalanları ve görevlerini layıkıyla yapmayanları unutmayacak. Sinpaş mücadelemiz, sadece para için çevreyi talan ederek halkı, doğayı, her türlü ahlaki ve kanuni değerlerimizi yok sayanlara karşı simgesel bir örnek olacaktır.”