Danıştay’dan engellilere ÖTV müjdesi: Araç alım satımında 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan, engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin kritik bir yargı kararını kamuoyuna duyurdu. Danıştay 7. Dairesi, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 10. maddesindeki “10 yıl bekleme şartı” için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre 15 Ocak 2025’te yayımlanan tebliğ, ÖTV istisnasıyla alınan ilk aracın satılmasından sonra engelli bireylerin ikinci kez muafiyetten yararlanabilmesi için 10 yıl geçmesini zorunlu kılıyordu. Bu düzenleme, özellikle 27 Aralık 2024’ten önce aracını satan engelliler açısından geriye dönük mağduriyet yaratmış ve tepkilere yol açmıştı.

Tebliğin 10. maddesi, ilk araç alım tarihinden itibaren on yıl dolmadan yeni bir araç için ÖTV istisnası tanınmayacağını öngörüyordu. Bu durumun engellilerin “kazanılmış haklarını” ihlal ettiği, birçok kişiyi araçsız bıraktığı ve hareket özgürlüğünü kısıtladığı belirtilmişti.

"ENGELLİ YURTTAŞLARIN AKTİF KATILIMINA ENGEL"

Derneğin başvurusunun ardından dosyayı değerlendiren Danıştay 7. Dairesi, düzenlemenin engellilerin günlük yaşamda bağımsız hareket etme kapasitesini zayıflatabileceğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurdu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar yönünden de geçerli sayılacak şekilde yürürlüğe konduğu, bu kısmın açık şekilde hukuka aykırı olduğu ve engelli bireylerin topluma aktif katılımını engelleyebileceği anlaşılmıştır.”

KARAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Danıştay’ın kararıyla birlikte, 27 Aralık 2024’ten önce ÖTV istisnasıyla araç alanlar, araçlarını beş yılın ardından satan veya devreden engelliler, artık 10 yıl beklemeden yeniden ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan, kararın önemine vurgu yaparak, “Yoğun çabalarımız ve hukuki mücadelemiz, engellilerin kazanılmış haklarını koruyan bu dönüm noktasına ulaştı” dedi.