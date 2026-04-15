Danıştay’dan metro ihaleleri için kritik karar: İBB'nin talebi kabul edildi

Danıştay 13. Dairesi, İBB’nin Kamu İhale Kurumu (KİK) aleyhine açtığı davadaki yürütmenin durdurulması talebini kabul etti.

Böylece 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ulaştırma Bakanlığı’na kent içi raylı sistemlerde döviz cinsinden ihale yapma imkanı tanıyan istisnadaki ifadenin yürütmesi durduruldu.

Çiğdem Toker'in haberine göre Danıştay, kent içi toplu ulaşım (metro, tramvay vb.) ihalelerinde, Ulaştırma Bakanlığı’na tanınan bir önemli istisnanın, belediyelere tanınmamasının “giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağını” bildirdi.

DANIŞTAY: BELEDİYELERİN DE HAKKI VAR

Toker'in aktardığına göre Danıştay kararında, yabancı para birimiyle ihale açılmasına istisna sağlayan yönetmelik maddesinin sadece bakanlığa tanınmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

Danıştay 13. Dairesi kararındaki ilgili bölüm şöyle:

“Bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistem ve demiryolu hatlarında kullanılacak araç alımlarına ilişkin ihaleler istisna kapsamına alınmışken 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarla belediyelere ve büyükşehir belediyelerine tanınan toplu taşıma yapma amacıyla raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek yetki ve görevi çerçevesinde, kent içi raylı sistem ve demiryolu hatlarında kullanılacak araç alımlarına ilişkin yapacakları ihalelere, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi konusunda istisna tanımayan dava konusu eksik düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna varılmıştır.”

13. Daire işte bu gerekçeyle, İBB’nin KİK aleyhine açtığı davadaki yürütmenin durdurulması talebini kabul etti.