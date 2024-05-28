Danıştay’dan önemli karar: Validebağ Korusu kurtuldu

Validebağ Korusu’nu betonlaştıracak projenin ihalesi için mahkeme tarafından verilen iptal kararı, Danıştay tarafından onandı. Kararı duyuran avukat Onur Cingil, "360 dönümlük cennet bir alan, 1. Derece Doğal Sit Alanı, geleceğimize, canlılara, insanlara, Üsküdarlılara kaldı" dedi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’un son yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nu betonlaştıracak projenin ihalesi için 2021 yılında mahkeme tarafından verilen iptal kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Üsküdar Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde 2021 yılında “Koru Rehabilitasyon ve Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesi düzenlenmişti. Rehabilitasyon projesi ile korunun inşaata açılacağı gerekçesiyle ihalenin iptali için dava açılmış ve İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2021 yılında iptal kararı alınmıştı. Karar, dönemin Üsküdar Belediye yönetimi tarafından temyiz edildi. Danıştay, temyiz istemini reddederek 11. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını onadı. Karar 4 Nisan 2024 tarihinde oybirliği ile alındı.

Kararı duyuran davanın avukatı Onur Cingil “Validebağ Korusu'nu talana açan ihaleyi iptal eden, bu güzel doğal alanın koru olarak kalmasını sağlayan kararı Danıştay da onadı. Karar kesinleşti. Üsküdar Belediyesi'nin AKP'li eski yönetimi tarafından yapılan ihale ile koruda 500 araçlık otopark, metrelerce yol ve yapılar olacak, koruya beton girecek, doğal yaşama son verilecekti. Bu ihalenin iptaline yönelik karar Danıştay tarafından da onandı. 360 dönümlük cennet bir alan, 1. Derece Doğal Sit Alanı, geleceğimize, canlılara, insanlara, Üsküdarlılara kaldı. Koruya ‘moloz’ dökenler değil, çeyrek asırdır emek verenler kazandı. Validebağ koruydu, yine koru kaldı” dedi.

Müjdeler olsun #Üsküdar

Müjdeler olsun #İstanbul

Müjdeler olsun #Türkiye #ValidebağKorusu 'nu talana açan İhaleyi İptal eden, Bu güzel doğal alanın Koru olarak kalmasını sağlayan kararı DANIŞTAY DA ONADI. Karar kesinleşti.



Üsküdar Belediyesi'nin AKP'li eski yönetimi… pic.twitter.com/LiVXIIc9Vu — ONUR CİNGİL (@onurcingil) May 28, 2024

1. derece doğal sit koruması altında olmasına karşın yıllardır tehdit altında olan Üsküdar'daki Validebağ Korusu için 2021 yılında onaylanan koruma amaçlı imar planları da yargı tarafından daha önce iptal edilmişti