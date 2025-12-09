Danla Bilic, 5. ameliyatı sonrası vücudundan çıkan maddeyi paylaştı

İnternet ünlüsü Danla Bilic, dolgu temizletme ameliyatı sonrası vücudundan çıkan maddeyi takipçileriyle paylaştı.

5. kez ameliyat olan Bilic, vücudundan çıkarılan dolgu yığınını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Arada bir DM kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu" diyen Bilic, "Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda. Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, ölümden dönmüştü. Bİlic, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.