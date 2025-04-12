Danla Bilic, Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıkladı: Çetin, gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir dönem birliktelik yaşadığı Berk Çetin tarafından darp edildi.

Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, aylardır Berk Çetin tarafından tehdit ve taciz edildiğini kaydetti. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Bilic, Çetin’in bunu 5 kez ihlal ettiği bilgisini paylaştı.

Paylaşımında ayruca darp raporu aldığını ve Çetin'den şikayetçi olduğunu belirten Bilic, "Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilic'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Danla Bilic

"UZAKLAŞTIRMA KARARINI 5 KEZ İHLAL ETTİ"

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde B. Ç. tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."

ŞİDDET FAİLİ İDDİALARI REDDETTİ

Ekol TV'nin aktardığına göre, şiddet faili Berk Çetin, gözaltına alındı.

İfadesi ortaya çıkan Çetin, Bilic’in kendisini mağdur ettiğini iddia etti. Çetin, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde Danla Bilic’e selam verdiğini ancak olumsuz yanıt aldığı için Bilic’in omzunu ittiğini ileri sürerek, "Danla yere düşmedi, birkaç adım geri gitti" dedi.

Öte yandan spor kulübünün kamera kayıtlarında Berk Çetin’in Danla Bilic’in oturduğu masanın başında beklediği ve ortamdan uzaklaşmak isteyen Bilic'i durdurdup fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor.