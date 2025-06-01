Danla Bilic, Berk Çetin tarafından ölümle tehdit edildi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darbettiği için cezaevine giren ve kısa süre önce tahliye edilen eski sevgilisi Berk Çetin'in, bu kez de kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı.

Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in dayısını arayarak "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız” dediğini belirtti. "Bu insan şu an dışarıda ve plan yapıyor" diyen Biliç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben resmen televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız geçen hafta görüldü. Duruşmadan 4 gün sonra tahliye edildi. Mahkemede de ne pişmanlık gördüm, ne de yaptığı şeylerden utanç. Yaptıklarının arkasında durduğu çok belliydi."

Danla Biliç, daha önce de Berk Çetin tarafından fiziksel şiddete uğradığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Olayın ardından Çetin tutuklanmış, ancak kısa süre sonra ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.