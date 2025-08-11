Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i ölümle tehdit eden ve darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Berk Çetin 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin'in daha önce kendisine darbettiğini belirttiği, bu konuda yürütülen ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

UZLAŞMA OLUMSUZ SONUÇLANDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Bilic'i ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin üzerine ise Çetin'in, Bilic'in kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, Çetin'in Bilic'i darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİYLE İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.