Danla Bilic'i ölümle tehdit eden Berk Çetin gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darbettiği için cezaevine giren, kısa süre önce tahliye edilen eski sevgilisi Berk Çetin yine gözaltına alındı.

Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in dayısını arayarak "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız” dediğini belirtti. "Bu insan şu an dışarıda ve plan yapıyor" diyen Biliç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben resmen televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız geçen hafta görüldü. Duruşmadan 4 gün sonra tahliye edildi. Mahkemede de ne pişmanlık gördüm, ne de yaptığı şeylerden utanç. Yaptıklarının arkasında durduğu çok belliydi."

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Berk Çetin'in, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Berk Çetin'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin adliyeye sevk edildi.

Danla Biliç, daha önce de Berk Çetin tarafından fiziksel şiddete uğradığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Olayın ardından Çetin tutuklanmış, ancak kısa süre sonra ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.