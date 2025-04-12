Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin tutuklandı

"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda ayrıldığı Berk Çetin tarafından darbedildi iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli'de yakalandı. Şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.