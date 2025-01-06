Danone'den Birşah Süt açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Birşah" markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı.

Üretici firma Danone, teknik bir aksaklık sonucu yaklaşık 100 litre sütün su ile paketlendiğini ve halk sağlığına tehdit oluşturmadığını ileri sürdü. Bakanlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlık ekipleri, Birşah markalı tam yağlı sütlerden 'su' çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Birşah markalı sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi.

Üretici firma olan Danone, yaptığı açıklamada 'Birşah' markalı sütlere üretim aşamasında sehven içilebilir su konulduğu duyururken, ilgili ürünlerin hakkında toplama kararı verildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada halk sağlığını etkileyecek bir durumun bulunmadığı belirtilidi.

Açıklamada ayrıca ürünün satışa sunulduğu mağazalardan toplatıldığı açıklandı.

Danone tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır.

Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no’lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no’lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz."