Dans sanatçıları da baskılara karşı bir araya geldi: "Harekete kimse mani olamaz"

19 Mart sonrasında ülkede artan hukuka aykırı uygulamalar ve baskılara karşı, dans sanatçıları da sessiz kalmayarak bir araya geldiler.

Genç sanatçılar, "İçeriye attılar, içimize atmadık" adıyla sergiledikleri bir dans performansını sosyal medyadan paylaştılar.

Dansçılar yaptıkları açıklamada, "19 Mart 2025'te başlayan süreçte, barışçıl olarak anayasal haklarını kullanan gençlerin, haksızca, hukuksuzca, adaletsizce maruz kaldıkları şiddetin, tacizin, gözaltıların ve tutuklanmaların karşısındayız! Biz dans sanatçıları, 'içeriye değil, içimize konan' arkadaşlarımız için hareketteyiz. Biliyoruz ki, sanatın her türlüsü yaşamı güzelleştirir” ifadelerini kullandılar.

Mevlana'nın şiiri ve "Hapisteler" müziği eşliğinde hazırlanan koreografide, gençlere uygulanan sert müdahalelere ve tutuklamalara, Mevlana'nın "Diken içindeyiz ama gül gibiyiz, Hapisteyiz ama şarap gibiyiz, Balçık içindeyiz ama gönül gibiyiz, Gece içindeyiz ama sabah gibiyiz" sözleriyle yanıt verildi.

Klip, Aşık Veysel'in “Harekete kimse mani olamaz” deyişiyle sona erdi.