Dans sporlarında 2025 bilançosu: 36 madalya, yeni hedefler

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, 2025 yılının federasyon açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, milli sporcuların yıl boyunca Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplam 36 madalya kazandığını açıkladı. Korkmaz, bu madalyaların 8’inin altın olduğunu ifade etti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, federasyonun Şubat ayında 20. kuruluş yılını dolduracağını hatırlatarak, 2025’in yoğun bir çalışma dönemiyle geçtiğini söyledi.

Korkmaz, 21 yaş altı kategorisinde Türkiye dans sporları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde edildiğini vurguladı.

Para dans branşında da önemli dereceler kazanıldığını aktaran Korkmaz, Avrupa Şampiyonası’nda altın, gümüş ve bronz madalyalar alındığını, Dünya Şampiyonası’nda ise dünya ikinciliği elde edildiğini kaydetti.

İLK KEZ BÜYÜK BİR ORGANİZASYON YAPILDI

Korkmaz, Karayip Dansları Dünya Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlendiğini belirterek, bunun Türk dans sporları tarihindeki en kapsamlı organizasyon olduğunu söyledi. Uluslararası Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvada Türk sporcuların çok sayıda madalya kazandığını ifade etti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Modern Dans Dünya Şampiyonası’na 9 kulüp ve 138 sporcu ile katıldıklarını belirten Korkmaz, bu organizasyonda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde edildiğini aktardı. Bu sonuçların uzun süredir beklenen başarılar olduğunu dile getirdi.

Dans sporlarının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım attıklarını söyleyen Korkmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle dans sporlarının ilk kez okul sporları kapsamına alındığını açıkladı.

Bu sezon 12 pilot ilde okullar arası dans yarışmaları düzenleneceğini ifade eden Korkmaz, bu adımın dansın bir spor branşı olarak tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Federasyona kayıtlı lisanslı sporcu sayısının 28 bin olduğunu aktaran Korkmaz, hedeflerinin bu sayıyı 40 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Kulüp ve dans okulu sayısının da her geçen yıl arttığını vurguladı.

PARA DANS VE BREAKDANCE VURGUSU

Para dans branşlarına özel önem verdiklerini belirten Korkmaz, breakdance branşında Japonya’da düzenlenen dünya şampiyonasında bir Türk sporcunun dünya 20’ncisi olduğunu hatırlattı.

Bunun şimdiye kadar elde edilen en iyi derece olduğunu kaydeden Korkmaz, 2026 yılında yeni projelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı ve uluslararası başarıları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.