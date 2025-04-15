Dansın büyüleyici kareleri Üsküdar’da sanatseverlerle buluşacak

Fotoğraf sanatçısı Ali Öz’ün ‘Fotoğrafın Dansı/Dansın Fotoğrafı’ başlıklı sergisi bugün (15 Mayıs Salı) saat 19.00’da Üsküdar’da bulunan Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Ali Öz'ün arşivinden seçilen İstanbul’a 30 yıl boyunca gelen dans ve bale topluluklarının fotoğraflarını içeriyor.

Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi 10 Mayıs Cumartesi gününe dek ziyarete açık olacak.

‘FOTOĞRAFIN DANSI/DANSIN FOTOĞRAFI’ SERGİSİ HAKKINDA

İnsanlar, uygarlık tarihinin çok öncesinde, dilleri dahi oluşmadan ya ses çıkartarak ya da vücut hareketleriyle dertlerini anlatmaya ve diğer insanlarla anlaşmaya çalışıyorlardı. Zaman içinde dans, müzik eşliğinde duygu ve düşüncelerle birleşerek yeni bir ifade aracı olarak kendine haklı bir yer edindi.

İnsanlar, dünyanın neresinde olursa olsunlar özgürce dans ederek kendi sınırlarını keşfettiler.

Bedenin dili, melodi ve ritimlerin bir koreografi aracılığıyla sahne üzerinde sergilendiği bir sanat dalı olarak her şeyi anlatmaya yetiyordu.

Ali Öz’ün bale ve dans gösterilerine giderek çektiği fotoğraflardan oluşan sergi izleyicileri dans fotoğraflarının güzelliğiyle baş başa bırakıyor.

Öz, insan estetiğinin hayranlık duyulacak halini fotoğraflarıyla birleştirilerek biricik anları “Fotoğrafın Dansı” sergisi üzerinden sanatseverlerle paylaşıyor.