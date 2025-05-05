Dar gelirli adeta faiz için çalışıyor

Artan hayat pahalılığı karşısında geliri yetersiz kalan yurttaş, pahalı olmasına rağmen krediye yöneldi. Hem kredi kartı hem de bireysel kredi için ödediği faiz ise katlandı. Yüksek faiz dönemi bankaların kredi ve kredi kartından sağladığı faiz gelirinde rekor artışlara neden oldu.

Bankaların kredilerden elde ettiği faiz geliri Mart itibarıyla 1 trilyon 146,1 milyar lirayı buldu. Yurttaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara ödediği faiz tutarı, hem yüksek faiz oranları hem de artan borç nedeniyle katlanarak büyüdü. Bankaların bireysel kredilerden sağladığı faiz geliri 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 oranında artarak 158,9 milyar liraya, kredi kartı borçlarından faiz geliri yüzde 53 oranında artarak 108 milyar lira oldu. Ocak-Mart döneminde bankaların bireysel kredi ve kredi kartından sağladığı toplam faiz geliri 266,9 milyar lirayı buldu. Bankaların bu dönemde kredilerden sağladığı faiz gelirinin yüzde 23,3’ünü yurttaşın borçları üzerinden alınan faizler oluşturdu.

Batık kredi sorunu büyürken bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz gelirindeki artış da dikkati çekti. Takipteki alacaklardan sağlanan faiz geliri de Mart itibarıyla 20,4 milyar lirayı buldu. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 8,6 milyar liraydı. Bankalar bu yılın ilk çeyreğini 216,1 milyar lira net kârla tamamladılar. Sektörün kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında arttı. Kamu bankalarının kârının yüzde 74,3 oranında artarak 86,7 milyar liraya yükseldiği bu dönemde yerli özel ve yabancı sermayeli bankaların kârı ise yüzde 17,3 oranında artarak 129,4 milyar liraya kadar yükseldi.