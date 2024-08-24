Dar gelirliler karta yüklendi

Haber Merkezi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temmuz verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemeler önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuzda yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1 trilyon 421 milyar lira oldu. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı 191 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96,7 milyon oldu.

Söz konusu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 14’lük, banka kartı sayısında yüzde 5’lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 19’luk artış yaşandı. Temmuzda toplam kart sayısı ise 412,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1 trilyon 421 milyar lira oldu.