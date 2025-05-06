Dar gelirlinin sepetinde en çok gıda kalemi var

Ekonomi Servisi

Enflasyon hesaplamasında en yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarından gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 36,09 oldu. Gıda enflasyonu en çok, en yoksul yurttaşları etkiliyor. Dar gelirlinin sepetinde gıdanın ağırlığı, zenginlerden daha yüksek seyrediyor. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki yurttaşlar, gelirlerinin yüzde 36,6'sını gıdaya harcıyor.

İkinci en düşük yüzde 20'lik gelir grubunda harcama oranı yüzde 28,8. En zenginlerin harcama oranı ise yalnızca yüzde 14,5. DİSK-AR'ın, en düşük grubun gelirini 100 birim olarak ele aldığı hesaplamada yoksulun gıda alışverişinden artan bütçesi 63,4 birim oldu.

En yüksek gelir grubunun geliri 763 birim olarak tespit edildi. Zenginler, gıdaya 110,7 birim harcadıktan sonra bütçelerinden 653 birim gelir, diğer harcamalar için arttı. Hesaplama, düşük gelir grupları daha düşük bütçeyle daha yüksek oranda gıda harcaması yapması, hissedilen enflasyonu da geçim sıkıntısının şiddetini de artırıyor.