Daralan tekstilde rekor iş kaybı

Ekonomi Servisi

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Manşet PMI ağustosta eşik değerin altında kalmayı sürdürdü. İSO İmalat PMI 47,3 seviyesine yükselirken bir önceki ay bu değer 45,9 olarak ölçülmüştü.

Ağustosta yeni siparişlerde yavaşlama tespit edilirken yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama bundan da yüksek ölçüldü. İSO raporunda "Üretimde Nisan 2024'te başlayan zayıflama eğilimi devam etti" denildi.

Daralan imalat sektöründe işten çıkarmalar da hızlandı. Durumun "işyükünün hafiflemesi" olarak nitelendirildiği İSO raporunda, "Firmalar iş yüklerindeki hafiflemeye bağlı olarak istihdamı Nisan 2020'den bu yana yüksek oranda azalttı. Ağustosta satın alma faaliyetleri de ivme kaybetti ve bu durum girdi stoklarının azalmasına katkı yaptı. Nihai ürün stoklarında da üst üste ikinci ay düşüş gözlendi. Girdi maliyetleri ağustosta keskin bir şekilde arttı ve bu artış temmuza göre hafif hızlı gerçekleşti" denildi.

Üretim ağustosta 10 sektörden sekizinde yavaşlama sergiledi. Bu sayı temmuzda dokuz olarak gerçekleşmişti. Ana metal sektörünün üretiminde Nisan 2023'ten bu yana en hızlı büyüme görülürken, ağaç ve kağıt ürünlerinde ise son beş ayın ilk artışı kaydedildi.

İSTİHDAM ENDEKSİ DİBİ GÖRDÜ

Üretimde en sert gerileme yaşanan sektör ise tekstil ürünleri oldu. Yeni siparişler açısından da en zayıf performansı tekstil ürünleri sergiledi. Bu sektörde yeni iş hacminin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de yalnızca iki sektör, ana metaller ve gıda ürünleri iyileşme kaydetti. Yeni ihracat siparişlerinde ise artış sağlayabilen tek sektör makine ve metal ürünleri oldu. Burada da en belirgin yavaşlamayı tekstil sektörü yaşadı. Tekstil ürünleri sektöründe zayıf performans istihdam tarafına da yansıdı. Bu sektörün çalışan sayısı anketin başladığı Ocak 2016'dan bu yana en yüksek oranda azalma kaydetti. Temmuzda 41,9 olan istihdam endeksi, bu ay 40,4 ile dibi gördü. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde de rekor düşüş gözlendi. Makine ve metal ürünleri ile ana metal sektörlerinde ise istihdam artış gösterdi.