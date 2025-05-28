Daralma İSO 500 listesinde

Ekonomi Servisi

Sanayinin en büyük 500 şirketinin listelendiği İSO 500 listesinin güncellendiği Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasının sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı İSO 500 listesinde, emek düşmanı kimlikleri ile bilinen şirketler bir bir 'devler ligi'nde yer aldı.

İSO 500 listesinde 1’inci sırayı bu yıl da Koç Holding'e ait TÜPRAŞ aldı. TÜPRAŞ'ın, üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lira elde ettiği açıklandı. Şirket, geçtiğimiz ay zam bekleyen işçilerine ise 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ikinci 6 aylık dönemi için de yüzde 24 oranında zam dayatmıştı.

Koç'a ait Ford Otomotiv de listede 2’nci sırada yer aldı. 3’üncü sırada geçtiğimiz yıl da olduğu gibi SOCAR'ın Türkiye iştiraki Star Rafineri yer aldı. Önceki yıl 5’inci sırada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 169 milyar lirayla 4’üncülüğe yükseldi.

İmalat sanayinin 2024'te yaşadığı kriz büyük şirketlerin sıralamalarına yansırken, İSO 500 listesine giren 9 şirketin ise ismi açıklanmadı.

Listede bu yıl, çimento ve yapı malzemeleri üreten 30 şirket yer aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Çalık Holding'in tekstil şirketi Çalık Denim sıralamada 463’üncü, Limak Çimento 107’nci, geçtiğimiz yıl halka arz edilen Limak Doğu Anadolu Çimento 392’nci sırada yer aldı.

DEVLER ZARAR AÇIKLADI

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2023'e göre yüzde 36,3 artarken, faaliyet kârı yüzde 31,6 azaldı.

İSO 500'deki halka açık şirket sayısı 88 ile bugüne kadarki en yüksek rakama çıkarken, geçen yıl 96 olan zarar eden şirket sayısı 156’ya çıktı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, temel verilerin tarihi üretim krizini işaret ettiğini söyledi. Net satışlar ile kârın gerilediğini belirten Bahçıvan'ın en büyük şikayeti ise faiz ve benzeri kalemleri içeren finansman giderleri oldu.

Bahçıvan, "Maalesef 'sanayici kazandığı paranın yarısını finansmana ayırıyor' sözleri bu yılki sonuçları açıklamaya yetmiyor. Çünkü son yıllarda ilk kez sanayiciler kazandıkları paranın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldılar." diye konuştu.