Darbe halkın iradesiyle engellendi

Haber Merkezi

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ekrem Başkan bir iftardaydı, ben bir iftardaydım. İkimiz de bu kötülüğün ne manaya geldiğini anlattık. Sabah gözlerimizi bir açtık, bu sefer ne kötülük planladılarsa, ellerinde ne varsa, hani diyor ya gençler "Bütün tuşlarına basarak kötülüklerin." Hem terör soruşturması açtılar, yolsuzluk soruşturması açtılar, İBB dediler, yanındakiler, sağındakiler, solundakiler dediler. Ben o gün sabah uyandığımda ilk işim İstanbul'a ulaşmak, bu darbenin hedeflediği mekanı savunmaya geçmek oldu. Çünkü her darbenin bir simge mekanı vardır. Darbeler iktidara karşı yapılır ve iktidar nerede temsil ediliyorsa orayı geçirmeye, ele geçirmeye çalışır. Nasıl her darbe millet egemenliğini sona erdirip meclisleri kapatırsa, burada da hedefin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, onun simge binası Saraçhane olduğunu biliyorduk."

DARBEYE DİRENİYORUZ

"Bugüne kadar hep biz Ankara'daydık. Ancak bugün öyle tarihi bir sürecin içindeyiz ki bugünkü doğrusu hep biz Ankara'da konuştuk, onlar geldi. Şimdi biz tam kadro İstanbul'dayız. 19 Mart başarısız darbe girişimde karşı direnişin 7. günündeyiz. Meydanlarda toplanıyoruz ama miting yapmıyoruz. Bir darbeye karşı direniyoruz ve direnme hakkımızı kullanıyoruz. Karşımızda kendi siyasi çıkarları için Türkiye'ye ihanet eden bir avuç insan var. Çünkü arkalarında halk yok, millet yok, kalabalıklar yok. Arkalarında devletin tamamı da yok. Devlet dediğiniz, onu yönetmek için milletten yetki isteyen, milletin yetkisiyle başa gelen bir avuç muhteristen ibaret değildir.

BU SİZİN ESERİNİZ

Bu devletin kodları, gelenekleri, bu devletin 100 yıllık hatta çok daha gerilere dayanan ve içinde vicdan olan, akıl olan, bu ülkenin geleceğini düşünen bu devletin kodları vardır. Emin olun bugün devleti yöneten bir avuç güya iktidarın yanında, bu devlet memurlarıyla, yöneticileriyle ve bu ülke her zaman iyi olsun diye düşünen çok sayıda bileşeniyle birlikte bu yaşananların tamamının nasıl bir zarar verdiğini de görüyor. Devleti de karşısına almış, milleti kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. ek derdi saraydan verilen emri yerine getirmek olan, soruşturmanın tutacak yeri olmayan bu kişinin gizli tanıklara taktığı isimlerin ana maddesini söyleyince bir salonda ayakta alkışlanacağımı bilsem tahmin etmezdim. Bu eser sizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizin."

HALK KAZANACAK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

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DEMOKRASİ RAYINA SOKULMALI

CHP Lideri Özgür Özel, ABD’nin ünlü yayın organı CNN International'a açıklamalarda bulundu. ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söyledi. "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı" diye konuştu.

Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığını hatırlatan Özel, "Türkiye, NATO'ya güçlü şekilde bağlı olmalı. ABD'yi de Rusya'yı da çok önemli stratejik ortaklar olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.