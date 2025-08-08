‘Darbe önlenebilirdi refleks göstermediler’

Haber Merkezi

15 Temmuz darbe girişiminin bir numarası olduğu suçlamasıyla 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay Çatı Davası’nda savunma yaptı.

Yargıtay’ın kısmi bozma kararından önceki ilk yargılamada mahkûm edilen ilk orgeneral olan ve bütün rütbeleri sökülerek er statüsüne çekilerek mal varlığına da el konulan Öztürk, Yargıtay’ın kısmi bozma kararının ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki duruşmaya katıldı.

Öztürk, "Tümüyle Hulusi Akar’ın verdiği talimatları yerine getirdim. Bunun arkasında bazı güçlerin olduğu da gerçektir; ama alınması gereken tedbirler alınmamıştır. En hafif tanımlamayla görevi ihmal vardır. Bu darbe önlenirdi. 2,5 saat refleks gösteremeyenlere yazıklar olsun" dedi. Öztürk, 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşanan 34 vatandaşın bombalanması olayına ilişkin olarak, "Emri kimin verdiğini biliyorum, ama şimdi değil zamanı gelince söyleyeceğim" dedi.