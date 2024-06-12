Darbecilerin paltosundan çıktınız

Haber Merkezi

TBMM’de dün MHP ve Dem Parti grup toplantılarını gerçekleştirdi. İlk olarak partisi adına konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli bir kez daha kayyumları hedef aldı. Dem Partili belediye başkanlarının görevden alınması gerektiğini savunan Bahçeli, “Haklarında yargısal süreçlerin devam ettiği 30’a yakın belediye başkanı koltuğunda oturuyor olması demokrasi ile izah edilemeyecek, despotluk ve düşmanlık alametidir” ifadelerine yer verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ayşe Ateş görüşmesine de değinen Bahçeli görüşmelerin normal olduğunu savundu. Bahçeli "Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir" dedi. Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları hakkında da konuşan Bahçeli, "Geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır" dedi.

KÜRTLERE SEÇME VE SEÇİLME HAKKI YOK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise partisinin grup toplantısında Bahçeli’ye yanıt verdi. Hatimoğulları, "Türkiye’nin uzun darbeler tarihine 3 Haziran 2024’te yeni bir darbe halkası daha eklendi. Hakkâri halkı baskılara, zulümlere, engellere rağmen sandığa gitti. AKP-MHP iktidarı ise kayyum atadı. Özellikle bu kürsüden konuşan iktidarın küçük ortağı kulağını açarak bizi dinlesin. Siz bu uygulamayla Kürtlere senin seçme ve seçilme hakkın yok, sen bu ülkenin asli yurttaşı değilsin, demiş oluyorsunuz." yanıtını verdi.

Erdoğan’a da seslenen Hatimoğulları şöyle konuştu: “Ey Erdoğan, siz darbecilerin paltosundan çıktınız. FETÖ'cülerin yazdığı iddianamelerle arkadaşlarımızı yargılamaya kalkıyorsunuz. Erdoğan 'yargının verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin' diyor. Sen Hakkari halkının 31 Mart'ta verdiği karardan niye rahatsız oluyorsun, çık bunu açıkla. İktidarın küçük ortağı çıktı ve saatlerce bizimle ilgili konuştu. Bahçeli zaten DEM Parti'ye Kürt halkına bu ülkedeki demokrasi güçlerine, solculara, devrimcilere küfretmeden dayanamıyor. Hakaret etmediği bir konuşma dahi yok. Ve kayyum için 'yasaldır' diyor. Demokrasi üzerinden demagoji yapıyor ve demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Ey küçük ortak, sana kalsa AYM’yi de kapatacaksın ne demokrasisi ne insan hakları sen bunları nasıl ağzına alabiliyorsun? Nasıl bunlardan bahsediyorsun? Bunlara bu kadar uzak olan bir anlayış olarak. Sinan Ateş cinayetini açıklayın önce bu kürsüden”

KAYYUMA KARŞI ‘DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ’ DEVAM EDİYOR

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından irade gaspına karşı yarın Hakkari’de düzenlenecek miting öncesi başlatılan “Demokrasi Yürüyüşü" ikinci gününde Yüksekova’da devam etti. Burada konuşan Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, halkın 8 gündür irade gaspına karşı ayakta olduğunu anımsatarak, “Hakkari halkının iradesi gasp edildi. Bu Türkiye’nin demokrasisini ilgilendiriyor. Bu nedenle tüm halkların destek vermesi gerekiyor. Faşizm Hakkari’de yenilerse her yerde yenilir.” diye belirtti. Yürüyüşçüler daha sonra Çukurca ilçesine doğru yola çıktı.

Öte yandan Van ve Iğdır’da da 13 Haziran’da yapılacak miting için çağrılar yapıldı.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar "Tüm demokratik kamuoyuna, halklarımıza, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine katılım çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.