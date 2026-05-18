Darbedildi, ceza aldı, sürüldü

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün hakaretine ve şiddetine maruz kaldığını öne sürerek hukuki mücadele başlatan kadın yönetici bu kez de başka bir şehre sürüldü.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren’in kendisini düzenlediği kahvaltıya katılmadığı için darp ettiğini iddia eden yurt müdür yardımcısı S.A., darp raporu alarak Eren’den şikâyetçi olmuştu.

Şikayet sonrası baskının arttığını öne süren S.A. hakkında bu kez de Elazığ Valiliği tarafından "hakaret ve tehdit" iddiaları gerekçe gösterilerek "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verildiğini söyledi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da S.A’yı Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderdiği öğrenildi.

S.A. BirGün’e yaptığı açıklamada, "Benim aldığım darp raporu, dosyaya konulmamış ve yok sayılmış. Sonrasında ise ceza alan taraf ben oldum. Ben sadece adalet istiyorum" diyerek yaşananları özetledi.

3 AY UZAKLAŞTIRILMIŞTI

S.A’nın annesi Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun kızına randevu vermediğini kaydederek, "Müdür hâlâ ortalıkta dolaşıp tehditler savuruyor. Biz tehdit alıyoruz. Vali Bey bu adamı yanına çağırıyor, konuşuyor ve tek tarafı dinliyor. İl Müdürü’nü dinliyor ve kızımı 3 ay görevden uzaklaştırdılar. ” diyerek yaşananları özetlemişti.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre 3 Şubat 2026 tarihinde kahvaltıya katılamayan S.A.’nın bu tercihi nedeniyle sorgulandığı, ardından İl Müdürü tarafından makam odasına çağrıldığı belirtildi. S.A.’nın beyanına göre, makam odasında yaşanan tartışma sırasında İl Müdürü Eren’in dolu bir su şişesini fırlattığı, ardından üzerine yürüyerek kolunu ve boynunu sıktığı iddia edildi. Olayın, araya giren personel sayesinde sonlandırıldığı ifade edildi.