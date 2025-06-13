Darbedilirken kol saatine zarar vermiş!

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın önünde darbedilen Adem Ünlü’ye dava açıldı. Ünlü, darbedilirken sendikanın özel güvenlik görevlisi Ersin Atalay’ın kol saatine zarar verdiği iddiasıyla mala zarar verme suçundan da yargılanacak.

Adem Ünlü, 2018 ile 2023 yılları arasında iktidara yakınlığıyla bilinen Özçelik-İş Sendikası’nda teşkilatlanma baş uzmanı olarak çalıştı. Ünlü, sendikada yaşandığını iddia ettiği yolsuzluklara dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile savcılığa şikâyetlerde bulunduğu için işten atıldı.

Haksızlığa uğradığını belirterek sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Ünlü, 30 Temmuz 2024’te de sendikanın Ankara’daki binasının önüne giderek cep telefonundan canlı yayına başladı. Yayında başına gelenleri anlatan Ünlü’ye, sendikanın güvenliği ile çalışanları saldırdı. Ünlü, darp raporu alarak sendika çalışanlarından şikâyetçi oldu.

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Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, sendikadan olay gününe ait kamera kayıtlarını istedi. Sendika ise emniyete gönderdiği yazıda, Ünlü’nün sendika çalışanları tarafından dövüldüğü anda kameranın çalışmadığını iddia etti. Sendikanın Başkan Yardımcısı İbrahim Altun ile Genel Sekreteri Ahmet Çolak’ın imzalarının yer aldığı yazıda, “Genel merkezimizde gerçekleşen ve elektrik şebekesinde yaşanan arızadan kaynaklı sistem odası, server bilgi depolama sistemleri ve kapalı devre kamera güvenlik sistemleri kullanılamaz hale geldiğinden ve halen yapısal arızadan dolayı kamera kayıt sistemimiz devre dışı bulunmaktadır. 30 Temmuz 2024 günü saat 11.00 ile 12.00 sıralarında genel merkezimiz önünde yaşanan olaya istinaden amirliğinizce istenilen kamera kayıtlarının olmadığını bildiririz” ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16 Mayıs 2025’te hazırladığı iddianamede hem mağdur hem de sanık sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, “Sendikanın güvenlik görevlisi Ersin Atalay ve sendika çalışanları Tolgay Ural, Hüseyin Eren Tokat, Murat Teber ile Adem Ünlü arasında arbede yaşandığı, yaşanan arbede neticesinde Ersin Atalay ile Adem Ünlü'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandıkları görüldü. Ayrıca kavga esnasında Ersin Atalay'ın kol saatinin zarar gördüğü, Atalay'ın yaralanması ve kol saatinin zarar görmesi sebebiyle Adem Ünlü'den şikâyetçi olduğu, Adem Ünlü'nün de darba uğradığı gerekçesiyle Ersin Atalay ile şüpheliler Murat Teber, Hüseyin Eren Tokat ve Tolgay Ural'dan şikâyetçi olduğu olay üzerine soruşturmaya başlanılmıştır” ifadeleri yer aldı.