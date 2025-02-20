Darbenin neresindesin?

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin, ‘‘Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar’’ dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, partisinin yerel yönetimlerde elde edeceği başarının, gelecekte iktidara gelmesi için anahtar olduğunu söyledi. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu belirten Özel, seçmenin CHP'li belediye başkanlarından memnun olduğunu ve anketlerde belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 ölçüldüğünü anlattı.

Özel, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde ettiği sonuçla, halkta umut duygusunu uyandırdığı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti: "Seçimden beri yapılan önemli anket şirketlerinin ortalamasında CHP, belirgin şekilde 3,5-4 puan farkla birinci partidir. Bu, Sayın Erdoğan'ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir. Biz, yerel yönetimlerden memnuniyet anketini yüzde 58 ölçtürdük, o yüzde 61 ölçtürmüş. ‘Hayır ben 61 ölçtürmedim' demiyor. ‘Bugün yerel seçim olsa' sorusunda, bizde yüzde 49, onda 50,5 göründüğünü ikimiz de biliyoruz. O nedenle, ‘Silkeleyin, paralarını kesin hizmet edemesinler.’ diyor. Akın Gürlek, 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan bırakmadı. Kimi bulursa saldırıyor ve içeri atıyor. Birinci duygu umutken, ikinci duygunun karamsarlık olması için çaba sarf ediyor. Burada hepimize düşen, enseyi karartmamak, morali bozmamak, karamsarlığa teslim olmamak ve dimdik ayakta olmaktır."

SİVİL BİR DARBE SÜRECİ İÇİNDEYİZ

Umudu örgütleyemeyenlerin, korkuyu örgütlemeye çalıştıklarını öne süren Özel, ‘‘Türkiye'de şu an bir ‘sivil darbe’ sürecinin içindeyiz. Bütün askeri darbeleri kınıyoruz ve o darbelerden zarar gördük. 15 Temmuz akşamı, ‘‘Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasında, bu darbecilerin karşısındayız.’ dedik. Bugün bir sivil darbe mekaniği işliyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ne söyleyeceğini merak ediyorum’’ diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin ise şunları söyledi: ‘‘Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar. Karşımızda bir darbe ittifakı var. 31 Mart'ın mağluplarının ve yükselen umudu korkuya çevirmeye çalışanların örgütlediği bir darbe mekaniği var. Bu milletin seçeceği bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, darbeyi sana yaparlarsa ben karşısındayım, 15 Temmuz'da gördün. Soruyorum, sen bu darbenin neresindesin?’’

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LÜTFÜ SAVAŞ İFADE VERECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı. Savaş’ın ifade verdikten sonra avukatı Onur Yusuf Üregen ile birlikte Adliye önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep eden Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir.