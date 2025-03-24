Darbeye karşı halk tüm yurtta ayakta

Haber Merkezi

Birçok kentte sokaklara dökülen yurttaşlar eylemlerini sürdürdü. 7’den 70’e sokaklara çıkan yurttaşlar, AKP iktidarının anti demokratik politikalarına karşı birlikte mücadele edeceklerinin altını çizdi. ‘‘Direne direne kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarıyla hukuksuz uygulamaları protesto eden yurttaşlar açıklamalarda ‘‘Tek adam iktidarını yenmek, faşizme geçit vermemek, demokratik hak ve özgürlükleri kazanmak için birlik, mücadele ve dayanışmayı güçlendirmeliyiz’’ dedi. Yurdun pek çok kentinde İmamoğlu’nun tutuklanması protesto edildi.

NÖBETE BAŞLANDI

• ARTVİN

Hopa’da bir araya gelen yurttaşlar uluslararası transit yolu üzerinden yürüyüş yaparak Hopa Meydanı’nda toplandı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, ‘‘Karanlık günler yaşıyoruz. Bütün sokaklara sahip çıkılmasını selamlıyorum" dedi. Konuşmaların ardından Hopa Meydanı’nda nöbet tutulmaya başlandı. Artvin Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi yaşananları protesto etti.

• ARDAHAN

İmamoğlu’na destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş boyunca, katılımcılar "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

• ERZURUM

Erzurum’da bir araya gelen yurttaşlar Kazım Karabekir Caddesi’ndeki tutuklamaları protesto etti. Protestoya katılan CHP Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş, ‘‘Adalet istiyoruz. Ekrem Başkanımızı onlara vermeyeceğiz’’ dedi.

• SAMSUN

Atakum ve Çarşamba’da toplanan binlerce kişi yürüyüş yaptı. Yürüyüşlerde ‘‘Hükümet günlerdir eylemlerde özellikle üniversite gençlerini tomalarla, plastik mermilerle, biber gazları ve tazyikli suyla saldırıyor. Bu halk kazanımlarını korumak için hükümetin yasaklarına ve saldırılarına boyun eğmiyor, iradesine ve haklarına sahip çıkıyor’’ denildi.

• KOCAELİ

İzmit Merkez Bankası önünde toplanan binlerce kişi de yaşananları protesto etti.

Yürüyüşün sonunda, bir grup AKP Kocaeli İl Başkanlığı binasına doğru ilerlemek istedi. Bunun üzerine polis, Anıtpark bölgesine çevik kuvvet ekiplerini sevk ederek yolu barikatlarla kapattı. Polis ekipleri, eylemcilerin binaya yaklaşmasını engelledi. Yurttaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

• BALIKESİR

Edremit Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Altınoluk Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kitle, sloganlarla yürüyüşe geçti. Demokrasi Platformu adına yapılan konuşmada, ‘‘Tek adam yenilecek, biz kazanacağız!" denildi. Açıklamada, "Tek adam rejiminin halk iradesine darbe yaparak faşizmi tahkim etmesine izin vermeyeceğiz. Birleşerek, direnerek kazanacağız; tek adamı göndereceğiz!’’ ifadeleri kullanıldı.

• GİRESUN

Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Giresunlu, Gazi Caddesi’nde yürüyerek Osmanağa Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşte; hükümeti protesto eden yurttaşlar "Hak, hukuk, adalet’, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganları attı.

• ÇANAKKALE

Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanında toplanan Çanakkale halkı Korron ve İnönü Caddelerinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca "Hükümet istifa", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

• EDİRNE

Kenteki Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı’nda yaşananları protesto eden bir grup üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.

• SAKARYA

Çark Caddesi’nde önceki gün akşam saatlerinde bir araya gelen kalabalık, İmamoğlu’na destek için yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, İmamoğlu’na destek verirken; demokrasi, özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi. Yürüyüş boyunca, demokrasi vurgusu yapıldı.

• MUŞ

Kentte yapılmak istenen yürüyüşe polis engel oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, polis engeline tepki göstererek, yaşanan durumu, demokratik hakların ihlali olarak nitelendirdi.

• DİYARBAKIR

Kentte önceki gün protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "22 yıllık tahakkümün kendisinden olmayanı karanlığa mahkûm etmeye çalıştığı, kadının çığlığına sağır kaldığı, çocuğun feryadına kör olduğu, baharın bütün renklerini soldurmaya çalıştığı anlayışa bugün, 85 milyonun, halkın isyanıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu isyan Ali İsmail Korkmaz’ındır, Taybet Ana’nındır, Berkin Elvan’ındır, katledilen bütün kadın ve çocukların, Denizlerin, Mahirlerin, Yusufların çığlığıdır’’ dedi.

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DEPREM KENTLERİ DE AYAKTA

Hatay, Malatya, Adıyaman gibi 6 şubat Maraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerde de yurttaşlar İmamoğlu’na destek için alanlara çıktı.

• HATAY

Samandağ ilçesinde sokağa çıkan halk, alkış ve sloganlarla yürüdü. “Diplomasız Erdoğan”, "Fazişme karşı omuz omuza" sloganları atan yüzlerce kişi, ‘‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’’, ‘‘Ekrem İmamoğlu yalnız değildir’’ sloganları attı.

• MALATYA

Kentte binlerce kişi sloganlar eşliğinde yürüdü. Mitinge telefon ile bağlanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘‘Yargının askıya alındığı, adeta yargı terörünün uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ama 31 Mart’ta ortaya koyduğumuz Türkiye ittifakı kazanacak’’ değerlendirmesini yaptı.

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MEMLEKETİNDEN DESTEK

• TRABZON

Tutuklanan İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da da binlerce yurttaş, önceki gün de Maraş Caddesi’nden yürüyüş başlattı. Meşaleler eşliğinde yürüyen ve Ekrem İmamoğlu maskesi de takan binlerce Trabzonluya, civardaki yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe katılanlar hep birlikte andımızı, ardından da Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu.