Dardanel işçilerinin zafer kutlaması

Direnişleri 15. gününde kazanımla sonuçlanan Dardanel işçileri, bugün (23 Mart) fabrika önünde kutlama yaptı.

Dardanel işçilerinin tüm alacakları, direnişin 15. gününde (18 Mart) hesaplarına yatırıldı. Dardanel'de sürekli işçi atımının olduğunu belirten işçiler; direnişle Dardanel tarihinde bir ilk yaratıldığını ve yönetimin, 200'e yakın işçinin alacağını yatırmak zorunda kaldığını belirttiler.

İşçiler, bir araya gelmelerine ve direnişe başlamalarına İşçi Emekçi Kadın Komisyonunları'nın (İEKK) öncülük ettiğini belirterek direnişin kendilerine çok şey kattığını vurguladılar.

14.00'te fabrika önünde bir araya gelen işçiler, Dardanel'de ve çevre fabrikalarda çalışan işçilere kazandıklarını anlatan ve örgütlenmeye çağıran konuşmalar yaptılar.

Dardanel'in servislerinin gelmesiyle birlikte vardiyadan çıkan ve yeni vardiyaya giren arkadaşlarına kazanımlarını kutlamak için lokum dağıttılar. Fabrika önünde halay ve horonların çekilmesiyle kutlama sonlandırıldı.