Dardanos Orman Kampı ranta açılıyor: "Halkındır, satılamaz"

Ebru ÇELİK

Çanakkale’nin Dardanos bölgesinde bulunan ve yaklaşık 50 yıldır Yahya Çavuş Orman Kampı adıyla kamusal hizmet veren Dardanos Orman Eğitim Kampı’nın özelleştirilerek satışa çıkarılmasına tepkiler sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele eğitimlerinin de verildiği kamp alanının özelleştirilmesine karşı, Tarım Orman-İş Sendikası ve Çanakkale Belediyesi öncülüğünde yaşam savunucuları bir araya geldi.

Alanda yapılan açıklamada, kampın hem eğitim amacıyla kullanıldığı hem de yerel halkın ücretsiz erişebildiği nadir kamusal alanlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Özelleştirmenin kamu yararına aykırı olduğu vurgulanırken, 28 Ocak’ta Ankara Bölge İdare Başkanlığı’nda yapılması planlanan ihalenin iptali için imza kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Kampanya 22 Ocak’a kadar sürecek.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Yusuf Kurt, kampın yalnızca bir dinlenme alanı değil, orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir eğitim merkezi olduğunu belirterek, “2021’de özelleştirme hazırlıkları başladı, altyapısı için büyük kamu kaynakları harcandı. Şimdi hazır hale getirilen bu alanın satılması açık bir kamu zararına işaret ediyor” dedi.

Kurt, kampın 2022 yılında turizm alanı ilan edilmesine karşı açılan davanın sürdüğünü hatırlatarak, “Son kalan üç eğitim kampımızdan biri burası. Halkın kıyılara erişimi her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Bu alanı ne halka ne de ranta teslim edeceğiz. Mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

"ORMAN YAŞAMIN KENDİSİDİR"

Yahya Çavuş Eğitim Merkezi önünde yapılan protestoya çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaş katıldı. “Orman sadece ağaç değildir; sudur, havadır, yaşamdır” sloganlarıyla ihalenin iptali talep edildi.

Açıklamayı okuyan Tarım Orman-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Hakan Balamur, son yıllarda orman alanlarının madencilik ve rant politikalarıyla parçalandığını belirterek, “İklim krizi derinleşirken, yangınlar artarken yapılması gereken ormanı korumaktır. Ama ormanlar ticari meta haline getiriliyor. Bunun adı kamu yararı değil, kamu zararıdır” dedi.

"EMEKÇİLERİN NEFES ALANI"

Balamur, Dardanos Orman Eğitim Kampı’nın yangınlarla mücadele eden emekçilerin yetiştiği bir alan olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Yangınla mücadele edenleri eğiten mekânları satmak hangi aklın ürünüdür? Dardanos, hayat pahalılığı altında ezilen emekçilerin nefes aldığı, Çanakkalelilerin denize girebildiği ender kamusal alanlardan biridir. Bu mücadele bir kampın değil, bir halkın geleceğinin mücadelesidir.”

İMAR PLANI DEĞİŞTİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan kamp alanı, imar planlarında “kamu eğitim ve dinlenme alanı” olarak yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı onayıyla yapılan plan değişikliğiyle alanın statüsü “ticaret-turizm alanı, park ve plaj” olarak değiştirildi.

Toplam 3 bin 707 metrekarelik alanın satışa çıkarılmasının ardından, Çanakkale Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında oy birliğiyle kampın kamu yararı taşıdığına karar vererek alanı kamulaştırma programına aldı.

HALKIN ORTAK MİRASI

İhale takvimine göre Dardanos Orman Kampı için son teklif verme tarihi 28 Ocak 2026 olarak açıklandı. 7 milyon 500 bin TL geçici teminat şartı getirilen ihaleye karşı, Kent Konseyi ve “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” başta olmak üzere çok sayıda kurum sürecin durdurulması için mücadeleyi sürdürüyor. Yapılan açıklamalarda, imar değişikliğinin kıyı ekosistemine ve kentsel altyapıya ciddi zararlar vereceği vurgulandı.