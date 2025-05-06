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Darende’de araç yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 16:27
  • Giriş: 06.05.2025 16:27
  • Güncelleme: 06.05.2025 16:27
Kaynak: İHA
Darende’de araç yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Y.Y. yönetimindeki yabancı plakalı BMV marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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