Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Darende’de minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 10:44
  • Giriş: 08.11.2024 10:44
  • Güncelleme: 08.11.2024 10:45
Kaynak: İHA
Darende’de minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Esenbey Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere bölgede seyir halinde olan otomobil ile karşı yönde gelen minibüs çarpıştı.

Kazada Şener Ş. (49) ile Nurullah E. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol