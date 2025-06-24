Darıca Belediye Başkanı vuruldu

Kocaeli'nin ilçesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zabıta personeli tarafından yaralandı.

Kocaeli Gündem'in haberine göre Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir zabıta personeli ile görüşmesi sırasında yaralandı. Bıyık, kendini vurmak isteyen zabıta memurunu sakinleştirmek isterken kolundan vuruldu.

Belediye zabıta personeli kendisini vurdu. Zabıta personelinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Belediye konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sn. Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır."