Darıca Gençlerbirliği'nde hedef lige 3 puan ile başlamak

İSTANBUL,(DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) için iddialı bir kadro kuran ve hedefini 3'üncü Lig olarak belirleyen Darıca Gençlerbirliği, ilk maçını deplasmanda Cumayeri Belediyespor ile oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig’de heyecan, bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Kocaeli’nin köklü kulüplerinden Darıca Gençlerbirliği de yeni sezonda BAL’da mücadele edecek. Büyük bir yatırımla iyi ve iddialı bir kadro kuran Darıca Gençlerbirliği'nde hedef, 3'üncü Lig’e çıkmak. Darıca ekibi, şampiyonluk yolundaki ilk maçta 12 Ekim Pazar günü deplasmanda Cumayeri Belediyespor ile karşılaşılacak. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında tamamlayan sarı-yeşilli ekip, kulüp tesislerinde günde çift idmanla Cumayeri Belediyespor maçına hazırlanıyor. Tek hedef galibiyet alarak lige 3 puanla başlamak ve 3'üncü Lig yolunda herhangi bir puan kaybı yaşamamak.

BAŞKAN YARDIMCISI ZAFER AYABAKAN: YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Yardımcısı Zafer Ayabakan, Cumayeri maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını ve bunu başaracak bir kadro kurduklarını vurgulayan Zafer Ayabakan, “Darıca Gençlerbirliği’ni eski görkemli günlerine kavuşturacağız. İlk hedefimiz, Cumayeri Belediyespor maçından galip gelmek. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir ekibiz ve güzel de bir hava yakaladık” ifadesini kullandı.

TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Darıca Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Zafer Ayabakan şampiyonluk yolunda en büyük destekçilerinin taraftar olduğunu da hatırlatarak, deplasmanda olmasına rağmen pazar günkü maçta kendilerine büyük iş düştüğünü belirtti. Ayabakan, “Bizi en kötü günlerimizde bile yalnız bırakmayan taraftarımız, yeni sezonda da itici gücümüz olacak” dedi.

Zafer Ayabakan, maddi ve manevi anlamda her açıdan kendilerine destek olan ve hep yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a da teşekkür etti.

