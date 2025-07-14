Dark Sun Festival, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta

Türkiye’de metal müziğin önemli isimlerini bir araya getiren Dark Sun Festival, 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Festivalin ağır konukları 'Sepultura' ve 'Epica' olacak.

Dark Sun'da ilk gün, Türk metal sahnesinde death metal ve senfonik unsurlarla harmanlanmış müzikleriyle dikkat çeken Helak açılışı yapacak. Yerel sahnenin punk-hardcore ikonları Radical Noise ise ilk günün diğer yerli grubu olacak.

Brezilya'nın efsanevi thrash metal grubu Sepultura, sahneyi devralarak festivalde ilk akşamın finalini yapacak.

İkinci gün; Türkiye senfonik metal sahnesinin öncülerinden Knight Errant'in performansı ile başlayacak. Black metalin gotik ve folk unsurlarla birleştiği müziğiyle Myrkur, festivalde sahne alacak.

Senfonik metalin en önemli isimlerinden biri olan Epica, festivalde final yapacak.