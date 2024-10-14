Daron Acemoğlu kimdir? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Daron Acemoğlu kimdir sorusu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan üç isimden biri olmasının ardından hız kazandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu'nun hayatı ve kariyeri gündemde.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Tam adıyla Kamer Daron Acemoğlu Türkiye ve ABD vatandaşı olan ekonomisttir. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğu olarak 3 Eylül 1967'de İstanbul'da doğan Acemoğlu'nun babası hukukçu Kevork Acemoğlu'dur. Liseyi bitirene dek İstanbul'da yaşamını sürdüren Daron Acemoğlu ilkokulu Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda liseyi ise 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

DARON ACEMOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Eğitimine Türkiye’de başladıktan sonra, lisans eğitimini Londra Ekonomi Okulu’nda (London School of Economics) tamamlamış ve ardından doktorasını ABD’de, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ekonomi Bölümü'nde yapmıştır. MIT'de ekonomi profesörü olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Acemoğlu'nun "Ulusların Düşüşü" (Why Nations Fail) adlı kitabı, siyaset bilimci James A. Robinson ile birlikte yazdığı ve büyük ilgi gören eserlerinden biridir. Kitap, ülkelerin ekonomik refah seviyelerindeki farklılıkların temel sebebinin siyasi ve ekonomik kurumların yapısı olduğunu savunur. Acemoğlu’nun çalışmaları, politika yapıcılar, akademisyenler ve küresel kuruluşlar tarafından büyük ilgi görmüş ve tartışma konusu olmuştur.

Birçok ödül kazanan Acemoğlu, modern ekonomi alanındaki en etkili düşünürlerden biri olarak kabul edilir.

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı.1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerine ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam etmektedir. 2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da, üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü ünvanını almıştır.

MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, The Economic Journal'da yayınlanan “Consumer Confidence and Rational Expectations: Are Agents' Beliefs Consistent With the Theory?" (Tüketicinin Kendine güveni ve Rasyonel Beklentiler: Faillerin İnançları Teori ile Tutarlı mıdır?) başlıklı makalesi "1996 yılının en iyi makalesi" ödülüne değer görüldü. 2005 yılında ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bir bilim insanına her iki yılda bir verilen John Bates Clark madalyasına layık görüldü. Siyaset bilimci James A. Robinson’la birlikte yazdığı Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri) 2006 yılında yayımlandı. Kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri üzerine çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.