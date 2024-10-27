Daron Acemoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu, dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım" dedi.

"Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir" diyen Acemoğlu, "Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum" ifadelerini kullandı.