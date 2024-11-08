Daron Acemoğlu, Trump'ın zaferini değerlendirdi: Endişeli ve üzgünüm

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu, ABD seçimlerine ilişkin açıklamarda bulundu.

X hesabından uzun bir tweet zinciri paylaşan Acemoğlu, "Trump’ın tekrar seçilmesi nedeniyle endişeli ve üzgün hissediyorum. Maalesef yıllar sürecek çalkantılı ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönem bizi bekliyor" dedi.

"DEMOKRATLAR, ABD İŞÇİLERİNİ KAYBETTİ"

Trump'ın kazanmasından çok Demokrat bu seçimi kaybettiğini öne süren Acemoğlu, asıl sebebin ise Demokratların ABD'deki işçileri kaybetmesi olduğunu söyledi: "Demokrat Parti Amerikan işçi sınıfını bir süredir kaybediyorlardı ve bu seçimde işçileri kazanmak için hiçbir şey yapmadılar."

Trump’ın tekrar seçilmesi nedeniyle endişeli ve üzgün hissediyorum. Maalesef yıllar sürecek çalkantılı ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönem bizi bekliyor. — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) November 8, 2024

HARRİS'İ DESTEKLEMİŞTİ

Acemoğlu'nun da bulunduğu 82 bilim insanı, ortak bir açıklama yaparak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkan olması halinde bilim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlardaki gelişmeleri engelleyebileceğinden endişe duyduklarını ifade etmiş ve Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediklerini açıklamıştı.