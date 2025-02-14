Darp davasında Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Oyuncu Ozan Güven’in, 13 Haziran 2020’de eski partneri Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Güven'in 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Deniz Bulutsuz'un ise, 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski partneri Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

GÜVEN'İN NASIL DARP ETTİĞİ ANLATILDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, olay günü akşam saatlerinde tarafların birlikte yemek yedikten sonra Bulutsuz'un eski ilişkilerinden konuşmaya başlaması üzerine müşteki sanık Güven'in "Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz" dediği, sonrasında H.S. isimli şahsın tarafları Güven'in evine bıraktığı anlatıldı. Mütalaada, saat 00.30 sıralarında ikamette yalnız bulundukları sırada taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu Ozan Güven'in abajurla ve elleriyle diğer müşteki sanık Bulutsuz'u darp ederek yaraladığı aktarıldı. Mütalaada, Ozan Güven'in gitmek istemesine rağmen Deniz Bulutsuz'a vurduğu ve Bulutsuz'un cep telefonunu aldığı ve evden çıkmasına müsaade etmediği belirtildi.

11 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Mütalaada Ozan Güven hakkında, ‘silahla kasten yaralama' ve ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Güven'in ‘hakaret' suçundan ise beraatına karar verilmesi istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz'un ise, ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşmada, Deniz Bulutsuz'un avukatı, açıklanan mütalaaya karşı mahkemeden süre talep etti. Savunma yapan Ozan Güven'in avukatları ise, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkilinin beraatını talep ettiler ve mütalaaya karşı süre istediler.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski partneri Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisini şiddete maruz bıraktığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ozan Güven’in de Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise ’basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.