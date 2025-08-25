Darp eden serbest, şiddet gören tutuklu

Haber Merkezi

Bekçilerin darp ettiği genç “kolluk güçlerine mukavemet etmekten” tutuklandı, bekçiler serbest bırakıldı. Mardin Artuklu’da Tarihi Birinci Cadde üzerinde 21 Ağustos tarihinde gece saatlerinde bekçiler tarafından darp edilen 19 yaşındaki Şeyhmus Sebuktekin, şikâyetçi oldu.

İddiaya göre Sebuktekin ve bir grup arkadaşı olay günü bir kahvede otururken gürültü yapıldığı gerekçesiyle yanlarına bir grup bekçi geldi. Bekçiler ile gençler arasında tartışma yaşandı ve bekçiler Sebuktekin’i darp ederek, silah çekti.

Olayın ardından gözaltına alma yetkisi bulunmayan bekçiler, Sebuktekin’i alıkoyarak, karakola götürdü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek, darp raporu alınan Sebuktekin, bekçilerden şikâyetçi olurken, bekçiler de ondan şikâyetçi oldu. Savcılığa çıkarılan Sebuktekin, hem şikâyetini yaptı hem de bekçilerin şikâyeti üzerine savcılıkta savunma yaptı. Hakkında soruşturma başlatılan bekçiler serbest bırakılırken Sebuktekin “Kolluk güçlerine mukavemet” ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.