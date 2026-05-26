Darp edilen kadına yardım eden 2 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kadını darbeden şüpheliyi uyaran 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kadını da beraberinde götüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde F.K. ve F.K. isimli 2 kardeş bir kadının darp edildiğini gördü.

Kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyaran ve kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş çıkan tartışmada bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken polis ekipleri, darp ettiği kadını da yanına alarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.