Darpçının cephaneliği!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokakta bir kadını darbeden şahıs gözaltına alındı. Savcılık izniyle evine baskın yapılan şahsın evi küçük çaplı cephanelik çıktı.

Edremit Camivasat Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda polis ekipleri, sokakta K.E. isimli kadının çığlıkları üzerine gittiği bölgede kadının S.S. isimli şahıs tarafından darbedildiğini gördü.

Gözaltına alınan şüphelinin savcılıktan alınan izinle Hamidiye Mahallesi’ndeki evinde gerçekleştirilen aramada 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet markasız ruhsatsız tüfek, 200 adet 9 mm dolu tabanca fişeği, 266 adet uyuşturucu madde, 12 adet şarjör ve 25 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.